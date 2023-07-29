Министр образования ФРГ заподозрила студентов КНР в шпионаже

Подозрения в адрес китайских студентов высказала министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер. Она считает, что любые студенты из КНР, которые обучаются в Германии, способны заниматься шпионажем в немецких высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах.

Наиболее опасны, по мнению министра образования, те студенты, обучение которых оплачивает китайская сторона.

Беттина Штарк-Ватцингер выступила с призывом к университетам Германии не принимать для обучения китайски студентов, которые собираются получать образование за счет правительственного Китайского стипендиального совета.

Китай пока никак не комментировал подобные заявления со стороны Германии. Со стороны других стран тоже пока никаких реакций не было.