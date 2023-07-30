Глава венгерского МИД ответил на выдвинутые ему обвинения во лжи со стороны главы МИД Германии

04:52 2023-07-30

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг обвинения во лжи, полученные со стороны главы германского МИД Анналены Бербок. Он смог доказать, что первоначальные цели введения санкций были совсем иные.

На конференции, которая прошла в Эстергоме, дипломат вспомнил претензии своей немецкой коллеги и посоветовал всем пересмотреть пресс-релиз Евросоюза, который вышел после принятия самого первого пакета санкций антироссийской направленности.

По утверждению Сийярто, в пресс-релизе принятие санкций объяснялось стремлением к миру. Сейчас же никто об этом не помнит и все уверяют, что «приближение мира никто не включал в ожидания от санкционных пакетов».

Министр иностранных дел Венгрии объяснил такую двойственность позиций «чрезвычайным лицемерием».

Когда война вне Европы, то говорят: заканчивайте, сейчас война в Европе, говорят: продолжайте. Думаю, что такая двойственность неприемлема.

Также Сийярто сообщил, что его стали называть «российским шпионом» после предложений о мирных переговорах между Россией и Украиной. Взамен мирных инициатив министра предлагают подождать более подходящего момента для начала переговоров между Киевом и Москвой. Однако Петер Сийярто уверен, что каждый новый день только ухудшает ситуацию, и ждать подходящих условий нельзя — это только увеличит количество новых жертв.