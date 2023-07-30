Глава венгерского МИД ответил на выдвинутые ему обвинения во лжи со стороны главы МИД Германии

На конференции, которая прошла в Эстергоме, дипломат вспомнил претензии своей немецкой коллеги и посоветовал всем пересмотреть пресс-релиз Евросоюза, который вышел после принятия самого первого пакета санкций антироссийской направленности.

По утверждению Сийярто, в пресс-релизе принятие санкций объяснялось стремлением к миру. Сейчас же никто об этом не помнит и все уверяют, что «приближение мира никто не включал в ожидания от санкционных пакетов».

Министр иностранных дел Венгрии объяснил такую двойственность позиций «чрезвычайным лицемерием».

Когда война вне Европы, то говорят: заканчивайте, сейчас война в Европе, говорят: продолжайте. Думаю, что такая двойственность неприемлема.

Также Сийярто сообщил, что его стали называть «российским шпионом» после предложений о мирных переговорах между Россией и Украиной. Взамен мирных инициатив министра предлагают подождать более подходящего момента для начала переговоров между Киевом и Москвой. Однако Петер Сийярто уверен, что каждый новый день только ухудшает ситуацию, и ждать подходящих условий нельзя — это только увеличит количество новых жертв.