Риттер: Вашингтон отдал приказ Украине о завершении наступательной операции

05:52 2023-07-30

Скотт Риттер, бывший разведчик Соединенных Штатов поделился своим предположением о текущей ситуации с наступлением ВСУ, дав интервью на ютуб-канале Judging Freedom.

По мнению Риттера, не видя результатов от боевых действий на линии фронта, Вашингтон мог дать указ о завершении контрнаступления Киева.

Американский разведчик утверждает, то все обещания украинской стороны пройти к Азовскому морю и заставить Россию «капитулировать» оказались пустыми и «разбились о первую линию российской обороны». Оружие Запада Киеву не помогло добиться успеха.

Скотт Риттер полагает, что контрнаступление уже завершено. Если США скажут об этом Украине, ей придется остановить боевые действия.