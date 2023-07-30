Риттер: Вашингтон отдал приказ Украине о завершении наступательной операции

По мнению Риттера, не видя результатов от боевых действий на линии фронта, Вашингтон мог дать указ о завершении контрнаступления Киева.

Американский разведчик утверждает, то все обещания украинской стороны пройти к Азовскому морю и заставить Россию «капитулировать» оказались пустыми и «разбились о первую линию российской обороны». Оружие Запада Киеву не помогло добиться успеха.

Скотт Риттер полагает, что контрнаступление уже завершено. Если США скажут об этом Украине, ей придется остановить боевые действия.