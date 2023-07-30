Он подчеркнул, что такой шаг может привести к утрате части украинских территорий.
Президент также привел исторический пример с Львовом, чтобы объяснить сложности с определением границ региона.
Он подчеркнул, что такой шаг может привести к утрате части украинских территорий.
Президент также привел исторический пример с Львовом, чтобы объяснить сложности с определением границ региона.
Николай Скира
В ночь с субботы на воскресенье Москву атаковали украинские беспилотники, сообщил в Telegram мэр российской столицы Сергей Собянин. Повреждены два офисных здания "Москва-Сити". Человеческих жертв нет.
Оксана Храмова
Греция объята пожарами и в отчаянье просит помощи у России, русофобская политика не стала помехой для этого. Российская сторона не заставила ждать с ответом, но удивила неожиданным предложением.
Оксана Храмова
Украинская федерация фехтования настаивает на лишении Смирновой нейтрального статуса и отстранения ее от соревнований. С таким обращением Украина выступила в адрес Международной федерации фехтования (FIE).