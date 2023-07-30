Путин предупредил о рисках введения армии Польши на Украину

06:25 2023-07-30

Путин предостерегает, что если Польша отправит свою армию на территорию Украины, это приведет к негативным последствиям.

Он подчеркнул, что такой шаг может привести к утрате части украинских территорий.

Президент также привел исторический пример с Львовом, чтобы объяснить сложности с определением границ региона.