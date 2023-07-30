Путин сообщил, что Россия готова к военному противостоянию с НАТО

Владимир Путин заверил, что Россия не желает конфликта с НАТО, но готова к любому повороту событий. И если возникнет необходимость, Москва готова дать отпор натовцам.

Российский президент напомнил о существовании специального механизма, ранее созданного Вашингтоном именно для предупреждения подобных конфликтов. И пока этот механизм все еще работает.

По словам Путина, руководители отдельных ведомств США и России «общаются друг с другом напрямую и имеют возможность консультироваться друг с другом в любой кризисной ситуации».

Президент Российской Федерации подчеркнул, что результат действия этого механизма налицо: пока ни одна из сторон не желает переходить к ситуации, когда нельзя будет обойтись без прямого военного вмешательства.

Однако, по словам главы России, «если кто-то захочет — не мы — то мы готовы».