Российские силы пресекли атаку трех украинских БПЛА в Москве

Российские вооруженные силы сбили один дрон с помощью систем ПВО, а два других были обездвижены радиоэлектронными средствами и разбились в районе комплекса "Москва-Сити".
Пострадавших и жертв нет, но фасады некоторых зданий были повреждены.
Российские вооруженные силы сбили один дрон с помощью систем ПВО, а два других были обездвижены радиоэлектронными средствами и разбились в районе комплекса "Москва-Сити".
Пострадавших и жертв нет, но фасады некоторых зданий были повреждены.
Николай Скира
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