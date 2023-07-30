Российские силы пресекли атаку трех украинских БПЛА в Москве

07:10 2023-07-30

Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с помощью трех беспилотных летательных аппаратов в Москве.

Российские вооруженные силы сбили один дрон с помощью систем ПВО, а два других были обездвижены радиоэлектронными средствами и разбились в районе комплекса "Москва-Сити".

Пострадавших и жертв нет, но фасады некоторых зданий были повреждены.