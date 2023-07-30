Зеленскому раскрыли горькую правду о будущем Украины

07:20 2023-07-30

Научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне предполагает, что даже после окончания конфликта Запад может не поддержать включение Украины в состав НАТО.

Он отмечает, что страны-члены альянса могут использовать статус Крыма как причину для отказа в членстве Украины.

Симоне считает, что контроль России над полуостровом может оставаться на долгое время и будет влиять на решения НАТО.

 

 