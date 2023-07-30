WSJ: 5-6 августа в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по Украине

5 и 6 августа в Джидду прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

В мирных переговорах по Украине примут участие представители западных и развивающихся стран, в том числе Индии и Бразилии, а также Индонезии, Египта, Мексики, Чили и Замбии. Россия не будет участвовать во встрече.

Согласно выводам WSJ, украинские и западные официальные лица надеются, что переговоры в Саудовской Аравии могут привести к международной поддержке выгодных для Украины условий мира.

Издание сообщает, что среди приглашенных стран участие подтвердили, в частности Великобритания, Южная Африка и Польша. Ожидается, что на встрече также будет присутствовать советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.