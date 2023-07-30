В прошлом году Россия также активно помогала тушить пожары на территории Греции. Нынешняя летняя жара снова вызвала опасную ситуацию с возгораниями в лесных массивах. Больше других пострадал остров Родос. Только в воскресенье здесь были отмечены 60 новых очагов возгорания. Уже вторую неделю подряд армейские и специализированные бригады не могут справиться с пожарами.

Властям приходится эвакуировать людей, пожары распространяются со скоростью до 60 км в час. Знаменитый курорт Киотари сгорел полностью, с острова уехало более 70 000 людей, в том числе и туристы. Современные европейские средства защиты не дали должного эффекта.

Родос, погибающий прямо на глазах, вынудил греческое правительство пойти на поклон к России, не мотря на русофобское направление политики страны. Год назад под притянутым за уши предлогом из российского посольства в Греции были высланы 12 сотрудников. Премьер Мицотакис активно поддерживает антироссийские санкции и стоит на одном уровне по степени проявления русофобии вместе с политиками Польши и Прибалтики.

За помощью к России обратился греческий политик Панос Камменос, бывший министр обороны Греции, который попросил для тушения пожаров самолеты-амфибии Бе-200, которые успешно справлялись с возгораниями в прошлом году.

Экс-министр оборонного ведомства признал неспособность справиться с опасной ситуацией собственными силами и отправил запрос о помощи в Россию. Хотя незадолго до этого отправлял оружие для поддержки киевского режима.

Страны НАТО не смогли помочь своему союзнику, потому что российская амфибия во много раз лучше справляется с пожаром по сравнению с французским самолетом и может набрать до 12 т воды за несколько секунд.

Москва дала ответ незамедлительно, но предложила неожиданный способ тушения. Вместо запрошенных Бе-200 она готова дать «Белых лебедей», это модифицированные бомбардировщики Ту-160, которые в состоянии выполнять самые сложные задачи.

В условиях масштабного распространения огня можно применить управляемый подрыв. Одновременный взрыв нескольких боеприпасов освобождает пространство, не позволяя огню распространяться на большие расстояния. Такой подход может помочь быстрее локализовать очаги возгорания и погасить бушующее пламя.

Однако поднявшиеся в небо над Грецией российские бомбардировщики могут серьезно обеспокоить НАТО. Греция вынуждена быстро принимать решение, соглашаться или нет на такой способ тушения пожара, потому что она рискует вскоре полностью потерять Родос, восстанавливать который придется долго и с большими затратами.