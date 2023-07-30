В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Москву, повреждены две башни «Москва-Сити»

«Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали столицу. Незначительно повреждены фасады двух московских высоток ЖЭКов. Пострадавших нет», — написал Собянин в Telegram-канале.

По сообщению информационного агентства ТАСС, атака была осуществлена ​​двумя беспилотниками, сбитыми в районе к западу от Москвы.

Как сообщает ТАСС, временно была приостановлена ​​работа московского аэропорта Внуково, включая все вылеты и прилеты. Позже был издан запрет на все полеты в воздушном пространстве Москвы. Сейчас работа восстановлена.

Это было еще одно из серии подобных нападений на Москву и другие российские города.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что эти атаки «были бы невозможны без поддержки режима в Киеве со стороны США и их союзников по НАТО».