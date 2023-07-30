Полиция Польши после погони у границы с Беларусью задержала украинца, перевозившего 26 нелегальных мигрантов

Полицейские, дежурившие в Хайнувском повете (в 15 км от границы с Беларусью — прим.), после погони задержали 22-летнего гражданина Украины. Водительне остановился для проверки полицией и пытался скрыться.

По сообщению командования в Хайнувке, сотрудники полиции потербовали от водителя автобуса остановиться. Но он проигнорировал эти требования и пытался скрыться.

Проехав около 2 километров, силовики остановили автобус. Выяснилось, что за рулем находился 22-летний гражданин Украины. Всего в грузовом отсеке автобуса находилось 26 человек — 6 женщин и 20 мужчин, незаконно пересекших границу с Беларусью. Это были граждане Эфиопии, Эритреи, Непала, Палестины, Алжира, Сомали и Марокко.

Гражданин Украины и лица, которые незаконно находились в Польше, переданы сотрудникам пограничной службы.

Содействие в незаконном пересечении границы наказывается лишением свободы на срок до 8 лет, а неостановка для полицейского контроля — на срок до 5 лет.