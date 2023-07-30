Утром 30 июля российская армия пресекла попытку нападения беспилотников на Москву

08:52 2023-07-30

По сообщению Министерства обороны России, сегодня утром силами российской армии была остановлена атака трех беспилотников ВСУ на российскую столицу.

Минобороны Российской Федерации сообщило о нападении на Москву трех украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака дронов ВСУ была успешно отражена. Один БПЛА, прилетевший с Украины, был сбит средствами ПВО над Одинцовским районом Московской области.

Два других летательных устройства нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. Они стали неуправляемы и разбились на территории рядом с нежилыми зданиями Москва-Сити.

По сообщению в телеграм-канале ведомства, стало известно, что один из охранников башен Москва-Сити был ранен.