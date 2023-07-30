Отмена зернового соглашения забрала у Украины последний источник дохода

Российская сторона соглашалась на зерновую сделку как на гуманитарную миссию. Но Украина постоянно шла на нарушения условий договора. Зерно, которое было обещано Африке, уходило в Европу, бедные страны при этом получали не больше 3%.

По мнению экспертов, теперь морские пути перевозки зерна для Украины почти перекрыты, значит доставлять зерновую продукцию будет сложнее и дороже. Искусственное понижение цен провести не получится.

Как сообщили в международном валютном центре, цены на зерно могут взлететь на 15-20%. Если украинская сторона не найдет другие маршруты доставки, она останется без основного источника дохода.