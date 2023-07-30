На африканском континенте пользуется популярностью самый простой способ обмана – ливанская петля

В других странах следует быть бдительным и пользоваться банкоматами, которые установлены в надёжных местах, лучше всего в банках.

В этих случаях вы подвергаетесь наименьшему риску попасть на ливанскую петлю или скриммер.

На Бали популярен следующий обман туристов. На банкомат приклеивается табличка «Банкомат не работает» и указывается ближайший банкомат.

На нём уже установлено скримменговое оборудование, мошенники только и ждут, когда наивный турист засунет свою банковскую карту в приёмное отделение банкомата.