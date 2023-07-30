Какие страны можно посещать российским туристам без виз по данным на 2023 год

Список стран, в которых можно находиться без визы:
Азербайджан – 90 дней.
Армения – полгода. Впустить в страну могут по внутреннему паспорту.
Белоруссия – 90 дней с въездом без загранпаспорта.
Грузия – 1 год.
Казахстан – 30 дней при каждом визите. Количество визитов не лимитировано. Но суммарный срок не должен превышать 90 дней в течение 180-дневного периода.
Киргизия – нет сроков пребывания. Въехать разрешено по внутреннему российскому паспорту.
Молдавия – 90 дней в каждом полугодии.
Таджикистан – 90 дней.
Узбекистан – нет сроков пребывания.
Босния и Герцеговина – 30 дней в 2 месяца.
Сербия – 30 дней, любое количество раз в течении года.
Черногория – 30 дней.
Катар – 90 дней в течении полугода.
ОАЭ – 90 дней в течении полугода.
Оман – 14 дней.
Турция – 60 дней в течении 90 дней.
Ботсвана – 30 дней, не больше 90 дней за полгода.
Марокко – 90 дней.
Намибия – 90 дней в течении полугода.
Тунис – 90 дней.
Эсванити – 30 дней.
ЮАР – 90 дней в течении года.
Бруней – 14 дней.
Вьетнам – 15 дней. С 15 августа 2023 г. – 45 дней.
Лаос – 30 дней.
Малайзия – 30 дней.
Монголия – 30 дней.
Таиланд – 30 дней.
Филиппины – 30 дней.
Южная Корея – 60 дней.
Мьянма – 30 дней.
НО! Как написано на сайте России в Союзе Мьянма:
«С 1 июля 2022 г. по 30 июня 2024 г. в Республике Союз Мьянма действует пилотный проект по безвизовому въезду в страну для граждан России, владельцев общегражданских заграничных паспортов, прибывающих с туристическими и деловыми целями через международные аэропорты городов – Янгон, Нейпьидо, Мандалай».
Маврикий – 60 дней за поездку и не более 90 дней за 180-дневный период.
Мальдивы – 90 дней.
Сейшелы – 30 дней.
Аргентина – 90 дней.
Боливия – 90 дней.
Бразилия – 90 дней.
Венесуэла – 90 дней.
Гайана – 90 дней.
Колумбия – 90 дней.
Парагвай – 90 дней.
Перу – 90 дней.
Суринам – 90 дней.
Уругвай – 90 дней.
Чили – 90 дней.
Эквадор – 90 дней.
Гватемала – 90 дней.
Гондурас – 90 дней.
Коста-Рика – 90 дней.
Никарагуа – 90 дней.
Панама – 90 дней.
Сальвадор – 90 дней.
Ямайка – 90 дней.
Мексика – 90 дней, но нужно электронное разрешение, оформляется на сайте самостоятельно.
Антигуа и Барбуда – 90 дней.
Барбадос – 28 дней.
Багамские острова – 90 дней.
Гренада – 90 дней.
Доминика (Содружество Доминики) – 90 дней.
Доминикана – 30 дней.
Куба – 90 дней.
Сент-Винсент и Гренадины – 90 дней.
Сент-Китс и Невис – 90 дней.
Сент-Люсия – 42 дня.
Тринидад и Тобаго – 90 дней.
Вануату – 90 дней.
Маршалловы острова – 30 дней.
Микронезия – 30 дней.
Палау – 30 дней.
Самоа – 60 дней.
Тонга – 30 дней.
Фиджи – 90 дней.
Гонконг – 30 дней.
Макао – 30 дней.
Но стоит и перепроверить на момент подготовки путешествия так как ситуация, на сегодня, динамически меняется.
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