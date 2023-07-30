Какие страны можно посещать российским туристам без виз по данным на 2023 год

Список стран, в которых можно находиться без визы:

Азербайджан – 90 дней.

Армения – полгода. Впустить в страну могут по внутреннему паспорту.

Белоруссия – 90 дней с въездом без загранпаспорта.

Грузия – 1 год.

Казахстан – 30 дней при каждом визите. Количество визитов не лимитировано. Но суммарный срок не должен превышать 90 дней в течение 180-дневного периода.

Киргизия – нет сроков пребывания. Въехать разрешено по внутреннему российскому паспорту.

Молдавия – 90 дней в каждом полугодии.

Таджикистан – 90 дней.

Узбекистан – нет сроков пребывания.

Босния и Герцеговина – 30 дней в 2 месяца.

Сербия – 30 дней, любое количество раз в течении года.

Черногория – 30 дней.

Катар – 90 дней в течении полугода.

ОАЭ – 90 дней в течении полугода.

Оман – 14 дней.

Турция – 60 дней в течении 90 дней.

Ботсвана – 30 дней, не больше 90 дней за полгода.

Марокко – 90 дней.

Намибия – 90 дней в течении полугода.

Тунис – 90 дней.

Эсванити – 30 дней.

ЮАР – 90 дней в течении года.

Бруней – 14 дней.

Вьетнам – 15 дней. С 15 августа 2023 г. – 45 дней.

Лаос – 30 дней.

Малайзия – 30 дней.

Монголия – 30 дней.

Таиланд – 30 дней.

Филиппины – 30 дней.

Южная Корея – 60 дней.

Мьянма – 30 дней.

НО! Как написано на сайте России в Союзе Мьянма:

«С 1 июля 2022 г. по 30 июня 2024 г. в Республике Союз Мьянма действует пилотный проект по безвизовому въезду в страну для граждан России, владельцев общегражданских заграничных паспортов, прибывающих с туристическими и деловыми целями через международные аэропорты городов – Янгон, Нейпьидо, Мандалай».

Маврикий – 60 дней за поездку и не более 90 дней за 180-дневный период.

Мальдивы – 90 дней.

Сейшелы – 30 дней.

Аргентина – 90 дней.

Боливия – 90 дней.

Бразилия – 90 дней.

Венесуэла – 90 дней.

Гайана – 90 дней.

Колумбия – 90 дней.

Парагвай – 90 дней.

Перу – 90 дней.

Суринам – 90 дней.

Уругвай – 90 дней.

Чили – 90 дней.

Эквадор – 90 дней.

Гватемала – 90 дней.

Гондурас – 90 дней.

Коста-Рика – 90 дней.

Никарагуа – 90 дней.

Панама – 90 дней.

Сальвадор – 90 дней.

Ямайка – 90 дней.

Мексика – 90 дней, но нужно электронное разрешение, оформляется на сайте самостоятельно.

Антигуа и Барбуда – 90 дней.

Барбадос – 28 дней.

Багамские острова – 90 дней.

Гренада – 90 дней.

Доминика (Содружество Доминики) – 90 дней.

Доминикана – 30 дней.

Куба – 90 дней.

Сент-Винсент и Гренадины – 90 дней.

Сент-Китс и Невис – 90 дней.

Сент-Люсия – 42 дня.

Тринидад и Тобаго – 90 дней.

Вануату – 90 дней.

Маршалловы острова – 30 дней.

Микронезия – 30 дней.

Палау – 30 дней.

Самоа – 60 дней.

Тонга – 30 дней.

Фиджи – 90 дней.

Гонконг – 30 дней.

Макао – 30 дней.

Но стоит и перепроверить на момент подготовки путешествия так как ситуация, на сегодня, динамически меняется.