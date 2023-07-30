Рыбы из российских водоемов которые являются ядовитыми или несъедобными

Готовить абсолютно все, что было поймано в реке или в море, – плохая идея, ведь существуют опасные для употребления экземпляры даже в России.

Существует две категории ядовитых рыб: первично-ядовитые и вторично-ядовитые. Первично-ядовитые – виды, которые вырабатывают яд самостоятельно.

Одной из таких рыб является усач, которого можно встретить в бассейнах Чёрного и Каспийского морей. Эта рыба далеко не всегда съедобна.

Самки в период нереста с мая по июнь вырабатывают сильный яд, которым окружают икринки.

Также значительная часть вещества остается в мясе рыбы. Кроме того яд выделяют самки храмули, османа и маринки. А скат-хвостокол, который водится в Черном море.

Вторично-ядовитыми называются те рыбы, которые накапливают ядовитые вещества из окружающей среды.

В той или иной степени все виды в российских реках являются вторично ядовитыми. Каждый год в российские реки попадает тонны отходов химического производства.

На территории РФ случаются непреднамеренные ЧП с утечкой промышленного сырья, когда химикаты попадают в воду. В таком случае в радиусе нескольких километров рыба пропитывается ядом.

Ни в коем случае такую рыбу нельзя есть. Самая чистая рыба в реках вдали от промышленных предприятий.