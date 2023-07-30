Японцев сводят с ума две главные страсти

Как и многим другим, жителям Японии ничто человеческое не чуждо! К примеру, они не против выпить - после работы в будни и в выходные.

Вечерами в конце рабочей недели японцы сидят в многочисленных забегаловках-барах и методично «набираются». Слово «похмелье», кстати, есть и в японском - "фуцукаёй". Дословно это - «опьянение второго дня».

Здесь также и курят, хотя немногие. Число курильщиков сократилось после того, как стоимость пачки сигарет возросла до 450 иен (окло 4 долларов). Для курильщиков существуют специально отведенные места - очерченные и огороженные. В ресторанах тоже есть залы для курящих и некурящих.

Но сводит их с ума не это. Главные страсти японцев - страсть к игре и к увеличению банковского счёта. Желание быстро обогатиться зачастую используют разные мошенники, которые предлагают японцам лотереи с огромными выигрышами и чудодейственные средства.

На телевидении здесь постоянно ведётся разъяснительная работа, но жители Японии по-прежнему попадают в ловушки махинаторов.

Вторая страсть японцев приводит к тому, что они живут в маленьких домиках, ездят на маленьких авто, носят «китайский ширпотреб», редко путешествуют и много работают. Все для того, чтобы увеличить количество нулей на своём счёте.

Банковский процент в Японии крайне низкий, но японцы все равно несут свои денежки и складывают. На всякий случай: вдруг будет землетрясение и дом разрушится? Тогда у них есть деньги на 2-3 дома. Либо - что-то заболит и понадобится дорогостоящее лечение, трансплантация – вот и деньги.

Невзирая на информацию о мошенниках, японцы в основном кристально честные, порядочные, законопослушные. Они никогда не возьмут чужого.

Еще одна особенностья японцев - закрытость, их даже можно назвать закомплексованными. Многие темы, включая секс, для них табу. Тем не менее, они всегда любезны и предупредительны.