Ирину Мирошниченко в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию

Знаменитая советская и российская актриса кино и театра Ирина Мирошниченко госпитализирована в одну из клиник Москвы, сообщает 5-tv.ru.

Как уточняет издание, за помощью к медикам 81-летняя актриса обратилась сама. Причиной стало ее плохое самочувствие, которое быстро ухудшалось. По предварительной информации, врачи диагностировали у звезды тяжелую форму вирусного заболевания.

Мирошниченко в больнице оказывается вся необходимая помощь, проводится всестороннее обследование. Врачи прикладывают все усилия для стабилизации состояния актирисы.

В прошлом году Ирина Мирошниченко отметила 80-летний юбилей. С юбилеем ее поздравил также президент РФ Владимир Путин. Лидер России отметил блестящую игру звезды и ее вклад в развитие кинематографа.