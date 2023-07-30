Медведь залез в пекарню на Сахалине и съел больше ста пирожков

На Сахалине работники одной из пекарен застали на своем предприятии нежданного "гостя". Сюда залез медведь, и активно лакомился пирожками. Сотрудники пекарни успели заснять дикого зверя на месте происшествия и выложили видео с ним в соцсети.

Инцидент случился на прииске "Джульетта". Пробравшийся на кухню медведь съел 125 свежеприготовленных пирожков.

Ну хоть немного оставь, 125 пирожков сожрал, — сказали авторы видеоролика за кадром.

Но в соцсетях смеющихся во время встречи с диким зверем женщин раскритиковали потому, что те не позаботились о собственной безопасности, ведь медведь мог обернуться и напасть на них.