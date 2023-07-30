Звезда «Мастодонта» Елена Папанова попала в аварию

Российская актриса Елена Папанова попала в ДТП. Она ехала на автомобиле по проспекту Мира в Москве, когда ее машина столкнулась с каршеринговым автомобилем, сообщает СтарХит.
Издание уточняет, что в результате столкновения помят задний бампер авто актрисы.
Сама Папанова ударилась о руль, но от медпомощи и госпитализации она отказалась. А вот водитель арендованной машины, 21-летний Саножар, нуждается в лечении.
Зрители знают артистку по роли директрисы в сериале «Школа», мамы мажора Тимура из фильма «Краткий курс счастливой жизни». В этом году Елена Анатольевна снялась в шпионском сериале «Операция „Престол“», повествующем о событиях 1941-го года. Она также вжилась в роль бабушки в комедии «Мастодонт».
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