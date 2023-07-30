Гарик Сукачев записал поклонникам видеообращение из больницы

Накануне госпитализированный рок-музыкант Гарик Сукачев записал видеообращение для фанатов прямо в больничной палате, сообщает Газета.ру.

Звезда извинился перед фанатами, которые купили билеты на концерт с его участием. Как уточняет издание, артист вместе со своим коллективом должен был выйти на сцену на хуторе Елки, что в парке Рускеала в Карелии.

Прошу у всех, конечно, прощения, но мы все живые люди, все болеем, — сказал артист.

По его словам, концерт все-таки состоится. При этом Сукачев опроверг слухи, будто его госпитализировали из-за проблем с алкоголем.