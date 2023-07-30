Гарик Сукачев записал поклонникам видеообращение из больницы

19:20 2023-07-30

Музыкант и актер при этом опроверг начавшие было появляться в интернете слухи об алкоголизме.

Накануне госпитализированный рок-музыкант Гарик Сукачев записал видеообращение для фанатов прямо в больничной палате, сообщает Газета.ру.

Звезда извинился перед фанатами, которые купили билеты на концерт с его участием. Как уточняет издание, артист вместе со своим коллективом должен был выйти на сцену на хуторе Елки, что в парке Рускеала в Карелии.

Прошу у всех, конечно, прощения, но мы все живые люди, все болеем, — сказал артист.

По его словам, концерт все-таки состоится. При этом Сукачев опроверг слухи, будто его госпитализировали из-за проблем с алкоголем.

В интернете и некоторых СМИ появились обо мне новости, о моем алкоголизме.

Вот что хочу сказать: я бы с удовольствием выпил по рюмке с друзьями, но не получается. То времени нет, а то здоровье не позволяет, — заявил музыкант.

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