Демонстранты в Нигере атаковали посольство Франции, скандируя «Да здравствует Россия!», «Да здравствует Путин!»

Протестующие прошли по улицам столицы к посольству Франции. Источник в посольстве сообщил Associated Press, что демонстранты подожгли дверь. По сообщению AP, нигерийская армия разогнала толпу.

Офис президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что «не потерпит никаких посягательств на Францию ​​и ее интересы».

В отдельном заявлении МИД Франции также призвал силы безопасности Нигера защитить посольства от протестующих.

По сообщению информационного агентства AFP, некоторые демонстранты сняли и уничтожили вывеску с надписью «Посольство Франции в Нигере», заменив ее флагами Нигера и России, в то время как другие кричали «Да здравствует Россия!», «Да здравствует Путин!» и «Долой Францию!».