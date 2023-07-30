Не только в парфюме дело: что делать с телом, чтобы пахнуть хорошо

Как избавиться от неприятных запахов

Устраняем запахи в доме

Вначале нужно избавиться от неприятных запахов в вашем доме. Вы можете принимать душ два-три раза в сутки и каждый день мыть голову, но если дома есть источник неприятного запаха, у вас нет гарантии, что вы не вынесете его из дома на своих волосах и одежде.

Итак, если у вас в квартире постоянно курят (неважно где, на кухне или в санузле, запахи имеют свойство распространяться), если у вас находится кот в состоянии половой охоты, который всё метит, или если вы подолгу не стираете вещи и не убираетесь — будьте готовы к тому, что от вас будет плохо пахнуть. Постарайтесь купировать все эти запахи.

В крайнем случае можно бороться с запахами при помощи ароматических ламп, свечей и палочек, восточных пряностей... Можно просто насыпать в небольшую баночку молотый кофе — он имеет свойство «перебивать» неприятное «амбре».

Ищем ненавязчивый порошок

Одежду, особенно ту, которая находится ближе всего к телу, важно стирать чаще. Но важно не только это, но и средство для стирки, которое мы используем.

Дешёвый, «вонючий» порошок может сослужить плохую службу, перебив запах вашего дорогого парфюма. А вот средство для стирки с деликатным ароматом, или запахом свежести, напротив, может отлично вписаться в ваш образ.

Пересматриваем рацион

Не очень хорошая новость для любителей пищи, содержащей много лука, чеснока и мяса. Знайте, что кожа имеет свойство сохранять не самый приятный запах в течение 48 часов. Конечно, вы можете махнуть рукой и продолжать есть эти продукты. А можете — пересмотреть ваш рацион.

Кроме того, нужно помнить, что из-за злоупотребления алкоголем, от кожи может идти неприятный, приторный запах, а при увлечении сладкими газированными напитками — кислый.

Разбираемся с запахом от ног

Неприятный запах от ног... Что с этим делать? Вплотную заняться ими. Прежде всего, нужно обратиться к дерматологу, чтобы выяснить, в чём причина: в повышенной потливости ступней, тесной обуви или в грибке.

Если ваши ноги здоровы, позаботьтесь о более удобной, «дышащей» обуви, а также пользуйтесь всей обоймой средств против запахов: дезодорантами, лечебными спреями и тальком.

И с запахом изо рта

Если запах изо рта стойкий и вам не помогает чистка зубов два раза в день, возможно, у вас какие-то стоматологические проблемы, в этом случае, конечно, лучше не тянуть и обратиться к специалистам.

А вообще, можно взять правило чистки зубов у японцев — хамигаки. Они чистят зубы после каждого приёма пищи, даже если обедают в кафе или ресторане. У них всегда есть с собой походная зубная щётка.

Кстати, приходя домой, японцы не только моют руки, но и ополаскивают рот специальным освежающим средством. Кроме этого, японские женщины ежедневно употребляют пищевые добавки от запаха изо рта.

Что делать, чтобы пахнуть только хорошо

Перейти на лёгкую диету

Если вы твёрдо решили изменить запахи, которые идут от вашего тела, старайтесь (как минимум, за двое суток перед важными встречами) не есть красное мясо, лук и чеснок, а также — не пить алкоголь. Пахнуть хорошо вам поможет диета из свежих продуктов, соков, злаков, фруктов, овощей и чистых белков.

Пить больше воды

Вода выводит токсины и шлаки из организма, она увлажняет кожу, благодаря чему мы можем избавиться от многих неприятных запахов тела. Кроме этого, достаточное количество воды помогает освежить дыхание. Дефицит воды в организме приводит к тому, что тело, пытаясь сохранить жидкость, уменьшает выработку слюны. А слюна, в свою очередь — защищает рот от размножения бактерий. В общем, пейте воду, чтобы освежить дыхание.

Ароматизировать волосы

Когда мы моем голову, мы уже немного ароматизируем волосы, потому что сейчас практически невозможно найти шампунь и ополаскиватель без запаха.

Да и не нужно искать, ненавязчивый приятный запах, идущий от чистых волос — лишний бонус в вашу копилку. Можно ещё использовать концентрированные спреи для волос, которые действуют, как ненавязчивые ароматизаторы. Встряхнули копной и чем-то повеяло...

Ароматизировать одежду

Также можно поступать и со своей одеждой после стирки, в момент ополаскивания, добавив в воду небольшое количество парфюма. Кстати, как на волосах, так и на одежде запахи сохраняются дольше, чем на теле.

Найти свой парфюм

Очень важно найти базовый парфюм, который «сядет» на вашу кожу, как родной. Он должен не только идеально подходить вам, нравиться вам, но и не мешать вам в течение дня.

Если по истечении некоторого времени после нанесения парфюма вы его не «слышите», значит это — ваш аромат. Найти свой запах, конечно, очень нелегко, возможно, вам придётся перенюхать множество скляночек. Но, согласитесь, это замечательное занятие. Искать среди приятных запахов — свой аромат.