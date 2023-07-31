Соскин рассказал, какие поступки Зеленского могут спровоцировать в Украине гражданскую войну

По мнению Олега Соскина, глава Украины управляет страной незаконно, без опоры на конституцию, потому что военное положение препятствует проведению всеобщих выборов.

Усилению напряжения в стране может способствовать принудительная мобилизация в ряды украинской армии. Все это вместе может вызвать на Украине гражданскую войну. Такое предупреждение сделала бывший советник Кучмы.

Аналитик полагает, что киевская власть ставит себя выше Конституции и выше закона. Если в ближайшее время не сделать отмену военного положения и не провести выборы в стране, действующая власть будет считаться нелегитимной.

Олег Соскин о киевском режиме:

А раз [власть] нелегитимна, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи Конституции может уничтожать мятежников.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что из-за продления военного положения в стране парламентские выборы, намеченные на конец октября, проводиться не будут.