В Ростовской области зафиксировано падение беспилотника под Таганрогом

06:52 2023-07-31

Вечером 30 июля под Таганрогом в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовского региона разбился беспилотник неизвестного происхождения. Новость сообщил в телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что из-за падения дрона были повреждены жилой дом и автомобиль в частном секторе.

По словам Голубева, согласно предварительным данным, сообщений о пострадавших нет. Однако на место происшествия выслана бригада скорой помощи.

В настоящее время эксперты Минобороны РФ выясняют, кому мог принадлежать упавший беспилотник.

По сообщениям местных жителей в результате взрыва были перебои с электричеством и началось возгорание частного дома и нескольких машин поблизости. Есть сведения о пострадавших, но информация официально пока не подтверждена.

Однако есть видеозапись, сделанная после падения дрона, где четко видно пламя пожара, который пытаются тушить местные жители.