В Ростовской области зафиксировано падение беспилотника под Таганрогом

Глава региона отметил, что из-за падения дрона были повреждены жилой дом и автомобиль в частном секторе.

По словам Голубева, согласно предварительным данным, сообщений о пострадавших нет. Однако на место происшествия выслана бригада скорой помощи.

В настоящее время эксперты Минобороны РФ выясняют, кому мог принадлежать упавший беспилотник.

По сообщениям местных жителей в результате взрыва были перебои с электричеством и началось возгорание частного дома и нескольких машин поблизости. Есть сведения о пострадавших, но информация официально пока не подтверждена.

Однако есть видеозапись, сделанная после падения дрона, где четко видно пламя пожара, который пытаются тушить местные жители.