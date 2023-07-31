Ермак заявил о начале переговоров с США о гарантиях безопасности для Украины

Он подчеркнул, что данные гарантии должны оставаться в силе до вступления Украины в НАТО.

Киев подпишет двусторонние соглашения о гарантиях безопасности со странами, подписавшими совместную декларацию «Большрй семерки», принятую в Вильнюсе. По словам Ермака, к декларации уже присоединились более десяти других стран .

Ермак также отметил, что гарантии безопасности будут включать конкретные и долгосрочные обязательства по обеспечению способности Украины побеждать и сдерживать агрессию третьих стран в будущем..

Он добавил, что содержащиеся в них механизмы касаются защиты и финансовой поддержки, а также санкций и наказания агрессора.