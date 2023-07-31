Учительница русского языка коктейлем Молотова пыталась поджечь военкомат в Феодосии

По версии следствия, женщина бросила коктейль Молотова в здание военкомата в Феодосии.

Как отмечает агентство, после начала СВО и объявления частичной мобилизации во многих регионах России были совершены пожоги военуоматов. Известно более 100 таких случаев.

Первоначально уголовные дела о поджогах рассматривались по статьям о порче имущества или хулиганстве. Позже российский генштаб сообщил, что такие действия будут расцениваться как теракты, а наказание за это может достигать 15 лет лишения свободы.