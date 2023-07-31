Минскэнерго не подтвердило слухи о массовых дефектах в работе БелАЭС

По сообщению пресс-службы Минэнерго, ранее в сети были опубликованы таблицы, отражающие работу атомной электростанции. Отдельные ресурсы представили эти данные как массовые дефекты.

Однако в таблицах, по информации Минэнерго, показаны недельно-суточные задачи для подрядных компаний, участвующих в проекте. Они составляются для подробного мониторинга сроков и качества выполнения всех поставленных задач. Проект БелАЭС очень масштабный и каждый нюанс требует проработки и заострения внимния.

Если какая-то фирма-подрядчик не выполняет задание в нужный срок или делает свою работу плохо, такие данные вносятся в таблицу, сообщили в министерстве.

Таблица отражает не основные, а сопутствующие работы, не влияющие на главные функции, конструкции и системы станции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Таким способом удобнее вести контроль над устранением сделанных замечаний, которые есть на любом строительном объекте. Ни о каких дефектах в данном случае речь не ведется, уточнили в Минэнерго.

Кроме того, представители ведомства пояснили, что данные таблицы обновляются еженедельно, работа над заданиями идет постоянно. Многие пункты таблицы давно завершены и уже потеряли свою актуальность.