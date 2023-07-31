Певец Дмитрий Колдун серьезно травмировал голову

Поездка на круизном корабле в Стамбул обернулась для Дмитрия Колдуна настоящей кровавой драмой, сообщает 5-tv.ru.

Певец во время путешествия получил серьезную травму головы, и был вынужден обратиться за пормощью к судовым врачам. Его поместили в лазарет.

Сам виноват в случившемся. Я предложил пойти коротким путем, и налетел на эту штуку. Будь я чуть внимательнее, можно было этого избежать. Я шел после концерта в своих мыслях и в итоге сейчас весь в швах. Врачи оперативно и профессионально все сделали. Правда, меня зашили синими нитками, черных не нашлось, — поделился певец.

Как выяснилось, Колдун на борту лайнера ударился головой о спринклер - распылительную головку системы пожаротушения. Металлическая конструкция рассекла кожу на голове Дмитрия до кости и вызвала обильное кровотечение. Корабельные медики ее зашили.

Сейчас звезда приходит в себя под присмотром докторов и переживает, что на месте травмы может образоваться огромный уродливый рубец.