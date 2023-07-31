Уехавшая из России Кристина Орбакайте дала согласие на закрытый концерт за 50 тысяч евро

Старшая лочь Аллы Пугачевой вместе с мужем и дочерью сейчас живет в США. У мужа певицы там успешный бизнес, Клавдия ходит в школу. Ранее Кристина приезжала в РФ ради работы. Как уточняет Космополитен, она не прочь выступать на частных вечеринках и сейчас.
Изданию стал известен гонорар, который просит Орбакайте на свой праздник. Эта сумма равна 50 тысячам евро, что равно 5 российским миллионам рублей.
Артистка предпочитает наличные, потому что в случае оформления перевода требуется заплатить еще 10 процентов комиссии.
В райдере Орбакайте указан перелет бизнес-классом из Нью-Йорка - через VIP-залы.
Места при этом должны быть во втором ряду - при входе с правой стороны. Автомобили - представительского класса, подходят лишь Mercedes 223L, BMW 760L и Audi A8L, которые не старше трех лет, — сообщает Telegram-канал Mash.
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