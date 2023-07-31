Уехавшая из России Кристина Орбакайте дала согласие на закрытый концерт за 50 тысяч евро

Старшая лочь Аллы Пугачевой вместе с мужем и дочерью сейчас живет в США. У мужа певицы там успешный бизнес, Клавдия ходит в школу. Ранее Кристина приезжала в РФ ради работы. Как уточняет Космополитен, она не прочь выступать на частных вечеринках и сейчас.

Изданию стал известен гонорар, который просит Орбакайте на свой праздник. Эта сумма равна 50 тысячам евро, что равно 5 российским миллионам рублей.

Артистка предпочитает наличные, потому что в случае оформления перевода требуется заплатить еще 10 процентов комиссии.