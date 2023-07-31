Россия назвала условия для вывода тактического ядерного оружия с территории Беларуси

Российская сторона может рассмотреть возможность вывоза ядерного оружия с территории Беларуси, если Вашингтон изменит свою политику. Об этом сообщил директор второго департамента стран Содружества независимых государств Министерства иностранных дел России Алексей Полищук. Сведения предоставлены РИА Новости.

Полищук полагает, что факт размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси явился ответом на длительную ядерную политику Вашингтона, которая носит разрушительный характер. Также на это решение оказали влияние изменения в важных областях европейской безопасности.

Хранение ядерного оружия на белорусской территории — гарант безопасности Союзного государства и вынужденный сдерживающий фактор. Полищук еще раз подчеркнул, что выведение оружия из Беларуси будет возможным, если США поменяют свою политическую линию и выведут свою оружие из стран Европы.