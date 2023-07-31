В Польше фанаты футбольного клуба «Лех» принудили украинцев принести извинения и записали момент на камеру

В материале источника сообщается, что фанаты местного клуба «Лех» опубликовали в интернете видеоролик, где группа молодых украинцев на польском языке извиняется за свое поведение и за поведение своих товарищей и друзей.

Из заявления одного из участников видео:

Я прошу всех украинцев, которые приехали в Польшу, сохранять мир и порядок в этой стране, потому что мы не дома.

По информации источника, молодые люди на видео все несовершеннолетние, есть основания полагать, что высказать извинения их заставили насильно. Фанаты же, выложившие видео в сеть, подписали его так: «молодые люди выразили раскаяние, извинились и пообещали, что их выходки больше не повторятся».

Также в посте сообщается, что молодые украинцы не смогли оценить по достоинству оказанное им в чужой стране гостеприимство и избили группу «более слабых, чем они».

Полиция разбирается в произошедшем и обещает выяснить, было ли видео с участием украинцев снято в принудительном порядке.