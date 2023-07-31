Натали назвала точную причину кончины своего мужа Рудина, с которым она прожила вместе 32 года

Трагедия произошла несколько дней назад. Натали потеряла мужа Александра Рудина, который также продюсировал ее творчество, с которым прожила 32 года.

53-летний Рудин был обнаружен вблизи дома.

Натали сообщила, что любимый мужчина скончался от последствий COVID, с которым супруги отчаянно сражались на протяжении 2 лет.

Артистка информировала, что предан земле Александр в Дзержинске, городе, который является родным для обоих возлюбленных.