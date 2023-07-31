Нутрициолог Виноградова предупредила об опасности энергетических батончиков

В большинстве энергетических батончиков есть вредные ингредиенты, и они перенасыщены углеводами. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Кристина Виноградова.

Эксперт считает, что в них самое опасное - заблуждение на их счет.

Многие полагают, что это - продукт для здорового питания. И, если он такой полезный, почему не есть его часто? Особенно, когда это так удобно? - пояснила эксперт.

В составе энергетических батончиков также очень много сахара. На этикетке он может быть замаскирован под глюкозный сироп, фруктозу, подсластитель, причем - не всегда качественный.

Употребляя такие батончики, можно легко перебрать норму по углеводам. А это - прямая дорога к инсулинорезистентности и другим нарушениям углеводного обмена, – отметила Кристина Виноградова.

По ее словам, в протеиновых батончиках к тому же используют дешевые белки. Это - молочный и сывороточный протеин, который тоже обладает высоким инсулиновым индексом и способен привести к инсулинорезистентности.

В составе батончиков зачастую можно увидеть ароматизаторы, эмульгаторы, регуляторы кислотности, консерванты и красители. То есть те добавки, которые не принесут организму пользы.

Нутрициолог предупредила, что даже с самым качественным составом батончик можно рассматривать как очень редкий перекус.