У Ирины Мирошниченко на время остановилось сердце

После проведенного обследования организма у заслуженной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко обнаружена опухоль головного мозга, сообщает СтарХит.

Других подробностей в связи с этим нет. Сама актриса ранее выходила на связь с журналистами, она заявила, что с ней все хорошо, поводов для беспокойства нет.

Но к утру понедельника 31-го июля стало известно об остановке сердца у Ирины Петровны. Ситуацию, к счастью, удалось стабилизировать.