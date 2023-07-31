У Ирины Мирошниченко на время остановилось сердце

10:35 2023-07-31

Стали известны подробности заболевания артистки, которая попала в реанимацию. У нее подозревали грипп, но реальный диагноз оказался другим.

После проведенного обследования организма у заслуженной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко обнаружена опухоль головного мозга, сообщает СтарХит.

Других подробностей в связи с этим нет. Сама актриса ранее выходила на связь с журналистами, она заявила, что с ней все хорошо, поводов для беспокойства нет.

Но к утру понедельника 31-го июля стало известно об остановке сердца у Ирины Петровны. Ситуацию, к счастью, удалось стабилизировать.

К ней вызвали кардиологов, они сумели восстановить сердцебиение.

Сейчас Мирошниченко в реанимации, врачи оценивают состояние актрисы, как тяжелое, — рассказал источник издания. 

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