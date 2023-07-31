Артистка Ирина Мирошниченко пережила временную остановку сердца

Ранее актриса почувствовала резкое недомогание и самостоятельно обратилась в больницу. Там ей поставили диагноз — вирусное заболевание в тяжелой форме. В период госпитализации у Мирошниченко произошла остановка сердца, в медучреждение срочно вызвали кардиологов.

Сердечный ритм удалось восстановить, но пока о состоянии актрисы после случившегося ничего неизвестно.

Ирина Мирошниченко — знаменитая советская актриса, которую зрители запомнили по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Это сладкое слово — свобода!», «Дядя Ваня» и многим другим. Кроме того артистка занималась озвучиванием и была известна как вокальная исполнительница.