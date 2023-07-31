Люди даже рисковали своей жизнью, чтобы попасть внутрь клуба Studio 54

Главный швейцар Марк Бенеке вспоминал:

Люди пытались пробраться внутрь любыми способами! Они предлагали деньги, вещества, даже собственные услуги, если вы понимаете, о чём я...

Некоторые откровенно рисковали собственной жизнью! Из воспоминаний промоутера Бэрда Джонса:

Бывали случаи, когда люди вооружались альпинистской экипировкой и пытались спуститься с соседнего здания во двор Studio 54.

Обычно им это не удавалось – они запутывались в колючей проволоке и падали на цементное покрытие.

Приходилось вызывать скорую помощь, и их уносили на носилках...

Также был случай, когда бедолага застрял в вентиляционной шахте клуба.

Его обнаружили лишь тогда, когда по клубу распространился мерзкий запах.