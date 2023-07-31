В 1977 году Стив Рубелл совершил большую ошибку, дав интервью журналу New York

В 1978 году налоговая служба США (IRS) совершила набег на заведение: были изъяты финансовые документы, огромные мешки с наличными и море запрещённых веществ...
«Я никогда не видел ничего подобного! Там была огромная сумма денег, о которой не сообщалось в налоговую! Почти 80 процентов дохода скрывалось!», – вспоминал впоследствии один из участников набега.
В ноябре 1979 года оба мужчины признали себя виновными по двум пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и в конечном итоге были приговорены к максимальному сроку лишения свободы на три с половиной года.
Каждый из них также был оштрафован на 20 000 долларов.
Но прежде чем распрощаться со своим детищем и сесть за решётку, они устроили головокружительную прощальную вечеринку.
Она получила название «Конец современной Гоморры».
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