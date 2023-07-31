В 1977 году Стив Рубелл совершил большую ошибку, дав интервью журналу New York

12:45 2023-07-31

После набега налоговой на Studio 54

После набега налоговой на Studio 54

Похваставшись журналу New York, что «только мафия добивается большего успеха, чем владельцы Studio 54, когда дело доходит до зарабатывания денег».

В 1978 году налоговая служба США (IRS) совершила набег на заведение: были изъяты финансовые документы, огромные мешки с наличными и море запрещённых веществ...

«Я никогда не видел ничего подобного! Там была огромная сумма денег, о которой не сообщалось в налоговую! Почти 80 процентов дохода скрывалось!», – вспоминал впоследствии один из участников набега.

В ноябре 1979 года оба мужчины признали себя виновными по двум пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и в конечном итоге были приговорены к максимальному сроку лишения свободы на три с половиной года.

Каждый из них также был оштрафован на 20 000 долларов.

Но прежде чем распрощаться со своим детищем и сесть за решётку, они устроили головокружительную прощальную вечеринку.

Она получила название «Конец современной Гоморры».

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