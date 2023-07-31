В Альпах обнаружено тело альпиниста, который пропал без вести почти 40 лет назад

В швейцарских Альпах обнаружены останки человека, который считался пропавшим без вести еще с 1986 года. Это немецкий альпинист, путешествовавший по горам близ знаменитой вершины Маттерхорн, что в кантоне Вале, сообщает Вокруг света.

Останки на леднике Теодул были найдены еще 12 июля, но полиция Вале рассказала об этом позже - с появлением результатов ДНК-теста. Пропавшему жители Германии на момент гибели было 38 лет, имя и другие данные, а также подробности смерти туриста, не уточняются.

Из-за отступления ледников все чаще будут появляться альпинисты, пропавшие несколько десятилетий назад, — говорится в сообщении.

Случай с немецким туристом - не первый в практике полиции Швейцарии. В августе 2015-го года в горах обнаружили останки двух японцев, взобравшихся на Маттерхорн летом 1970-го года.

При помощи консульства Японии в Женеве тогда также провели ДНК-тест и выяснили личности погибших. Ими оказались 22-летний Мичио Ойкава и 21-летний Масаюки Кобаяси.

Швейцарские ледники тают так быстро, что лишь в 2022 году они потеряли 6 процентов своего объема.