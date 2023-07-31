Гигантский мейн-кун из России стал мировой звездой

Зарубежные СМИ пестрят заголовками о красивом белоснежном мейн-куне из Старого Оскола, который достиг веса почти в 13 килограммов.

Как уточняет Газета.ру, о нем пишут The Mirror, New York Post и другие иностранные издания.

Пользователи соцсетей шокированы гигантскими размерами кота по кличке Кефир. Его хозяйка Юлия постоянно делится с подписчиками фото и видеороликами, на которых мейн-кун принимает ванну, делает селфи, играется и помогает дочери Юлии готовить еду.

Кефир, к слову, практически перерос девочку: на вытянутых лапах в позиции стоя он спокойно достает до стола на кухне и дверных ручек.