Ковальчук похвасталась фигурой спустя несколько недель после родов

Юлия Ковальчук - большой конспиратор. Особенно прочно знаменитость оберегает от посторонних глаз ту часть своей жизни, что связана с ее дочерьми.

Старшую дочь Амелию ни Юлия, ни ее супруг и коллега по сцене Алексей Чумаков не позволяют фотографировать представителям СМИ.

Про вторую беременность экс-солистки группы "Блестящие" поклонники могли только догадываться.

Естественно, что никаких снимков новорожденной дочери Алисии в Сети нет.