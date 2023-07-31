Ковальчук похвасталась фигурой спустя несколько недель после родов

Юлия Ковальчук - большой конспиратор. Особенно прочно знаменитость оберегает от посторонних глаз ту часть своей жизни, что связана с ее дочерьми.
Старшую дочь Амелию ни Юлия, ни ее супруг и коллега по сцене Алексей Чумаков не позволяют фотографировать представителям СМИ.
Про вторую беременность экс-солистки группы "Блестящие" поклонники могли только догадываться.
Естественно, что никаких снимков новорожденной дочери Алисии в Сети нет.
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