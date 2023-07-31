Ковальчук похвасталась фигурой спустя несколько недель после родов

13:30 2023-07-31

Юлия Ковальчук совсем недавно родила вторую дочь Алисию, которую скрывает от посторонних глаз. А вот о периоде беременности и о том, как приходит в форму, певица рассказывает охотно.

Юлия Ковальчук - большой конспиратор. Особенно прочно знаменитость оберегает от посторонних глаз ту часть своей жизни, что связана с ее дочерьми.

Старшую дочь Амелию ни Юлия, ни ее супруг и коллега по сцене Алексей Чумаков не позволяют фотографировать представителям СМИ.

Про вторую беременность экс-солистки группы "Блестящие" поклонники могли только догадываться.

Естественно, что никаких снимков новорожденной дочери Алисии в Сети нет.

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    Зато Ковальчук сейчас делится впечатлениями по поводу того, как проходила ее вторая беременность и о том, как она восстанавливается.

    Звезда сцены выложила фото своей фигуры через менее чем месяц после родов.

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