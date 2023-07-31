Бузова пожаловалась, что у нее не было секса с 2021 года

Ольга Бузова разместила в соцсетях ролик, где она скачет на шаре для аэробики.

37-летняя знаменитость не стала скрывать, что спорт для нее - ежедневное занятие. Также Ольга большое внимание уделяет сну.

Один из подписчиков поинтересовался, занимается ли ведущая сексом, ведь он очень важен для психологического комфорта каждого человека.

Бузова отметила, что половая жизнь закрыта для нее с 2021 года.

Последним бойфрендом исполнительницы был блогер Дава (Давид Манукян), с которым она встречалась 1,5 года (с августа 2019 года по январь 2021).

Также звезда экрана и сцены успела побывать в законном браке с Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 годы.