Жительница США выиграла два раза за год в лотерею, но теперь живет в трейлере.

«Жизнь как лотерея» - это в нашей жизни может услышать каждый из нас. При этом надо понимать, что лотерея – это везение на определенном участке жизни. Действительно, у человека может всё идти на так, как он хотел бы: неудачи на работе, нет времени на любимое дело, провалы в отношениях и так далее. Иногда даже приходит мысль: «Неужели я буду жить в этой рутине? Неужели моя жизнь состоит из только из невезений?». И вдруг, как по щелчку пальцев, этому человеку судьба даёт шанс изменить всё. Главное, правильно распределиться этим шансом.

Эвелин Адамс, простая женщина из США, всего за один год (2005-2006гг.) сумела дважды выиграть в лотерею. Ее суммарный выигрыш составил 5,4 миллиона долларов. Казалось бы, вот она, фортуна. Лови ее за хвост. Можно было купить себе дом, ездить в красивые места мира, помогать окружающему миру, открыть свой бизнес. В общем, вариантов была масса, чтобы начать красивую жизнь. Но у Эвелины, как у многих счастливчиков, появилось желание увеличить свое «богатство».

Способы, конечно, для этого у нее нашлись не самые удачные. Женщина решила заняться инвестициями, однако, как оказалось, это гиблое дело. Деньги-то ушли, а возвращаться с прибылью они никак не хотели.

Затем Адамс решила заглянуть в казино Антлант-сити. Несомненно, владельцы этого заведения жаждали поиметь деньги от непонимающей ничего женщины.

В итоге от почти $5,5 миллионов остались лишь подарки, сделанные ею родным. Сама Эвелин Адамс спустя 20 лет живёт в обычном трейлере.