Он отметил, что многомиллиардные ресурсы, переданные странами НАТО украинскому режиму, тратятся неэффективно и безрезультатно.
Песков: Контрнаступление у Киева не получается
14:40 2023-07-31
Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что контрнаступление у Киева не протекает по задумке, вызывая беспокойство у западных столиц и налогоплательщиков.
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15:05
admin
Серябкина призналась, что обманула Волю в рамках шоу Выжить в Дубае
Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина стала гостьей авторского шоу Павла Воли, где поделилась с ведущим информацией по поводу своего некрасивого поведения в рамках проекта "Выжить в Дубае", которое также вел юморист.
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