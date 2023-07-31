Песков: Контрнаступление у Киева не получается

Патрушев: ВСУ используют раненых военных как биоматериал

На совещании по обеспечению безопасности Карелии, секретарь Совета безопасности РФ, Николай Патрушев, заявил, что украинские власти используют своих раненых солдат как источник биоматериала, изымая у них органы для трансплантации.