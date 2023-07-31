Песков: Контрнаступление у Киева не получается

14:40 2023-07-31

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что контрнаступление у Киева не протекает по задумке, вызывая беспокойство у западных столиц и налогоплательщиков.

Он отметил, что многомиллиардные ресурсы, переданные странами НАТО украинскому режиму, тратятся неэффективно и безрезультатно.