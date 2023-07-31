Песков: Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии

Песков отметил, что пока неясны конкретные цели этого мероприятия и о чем будут говорить его организаторы.
Россия выразила поддержку мирному урегулированию кризиса в Украине и признает любые попытки в этом направлении положительными.
Песков отметил, что пока неясны конкретные цели этого мероприятия и о чем будут говорить его организаторы.
Россия выразила поддержку мирному урегулированию кризиса в Украине и признает любые попытки в этом направлении положительными.
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Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина стала гостьей авторского шоу Павла Воли, где поделилась с ведущим информацией по поводу своего некрасивого поведения в рамках проекта "Выжить в Дубае", которое также вел юморист.