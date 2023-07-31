Песков: Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии

14:45 2023-07-31

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что Кремль будет внимательно наблюдать за проводимой в Саудовской Аравии встречей по урегулированию ситуации в Украине.

Песков отметил, что пока неясны конкретные цели этого мероприятия и о чем будут говорить его организаторы.

Россия выразила поддержку мирному урегулированию кризиса в Украине и признает любые попытки в этом направлении положительными.