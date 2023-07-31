Эксперт подсказал туристам хитрый способ экономии на отеле

Все отели повышают цены во время высокого сезона. И оплата проживания - одна из самых значимых статей расходов в отпуске.

Как рассказал URA.RU глава правления российского «Союз отельеров» Роман Сабиржанов, для этого не обязательно выбирать менее комфортный вариант. Есть иной способ: рискованный, но порой может сработать.

Многие гостиницы в день заезда понижают цены, так как вчерашнюю ночь нельзя продать. И, если остаются номера у отеля, они стараются их распродать, - поделился Роман Сабиржанов.

И добавил, что у отеля часто остаются номера, потому как многие туристы заранее отменяют свои брони. Эксперт отметил, что, приехав в туристическое место, и бронируя день в день, порою можно неплохо сэкономить.

Но, если к отелю есть особые требования - скажем, нужно остановиться с животным, можно не получить желаемого. Если достаточно койко-места, можно проверить этот лайфхак на себе.