Серябкина призналась, что обманула Волю в рамках шоу Выжить в Дубае

Участницей авторского проекта Павла Воли стала Ольга Серябкина, которая снималась с ним в реалити-шоу "Выжить в Дубае", которое выходит в эфир ТНТ.

Исполнительница недолго продержалась в программе, выбыв в результате поражения Анне Хилькевич.

Певица рассказала о многих интересных моментах, которые не попали в эфир.

Оказывается, знаменитости договорились об обмане в первую же ночь в пустыне. Голодные участники покинули ночью палатки, когда съемочная команда мирно спала, добравшись до продуктов, которые предназначались сотрудникам шоу.