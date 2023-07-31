Картина Барби собрала в мировом прокате уже более 500 000 000 долларов

В США сборы киноленты составили 291 400 000 долларов, в Великобритании - 40 200 000, в Бразилии - 25 200 000, в Австралии - 18 900 000, а в Китае - 15 900 000 у.е.
Итого общая сумма кассовых сборов уже составляет 528 600 000 долларов.
"Барби" по показателям обошла уже 2 летние кассовые премьеры "Флэш" и "Индиана Джонс и Колесо судьбы".
Конкурентом кассового проекта на этой неделе станет "Особняк с привидениями".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__