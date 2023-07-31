Бекхэм перестал поддерживать дружеские отношения с принцем Гарри и Меган Маркл

Дэвид Бекхэм был вне себя от ярости, когда ему позвонили и стали обвинять в том, что он слишком много "болтает".

Люди из окружения футболиста и его супруги Виктории Бекхэм утверждают, что их многолетней дружбе с принцем Гарри и Меган Маркл пришел конец.

Бекхэмы были гостями на церемонии бракосочетания супругов в 2018 году, всячески поддерживали Меган по приезду той в Великобританию.

Вместо жены футболиста Маркл сейчас общается со своей соседкой по дому и косметическим магнатом Викторией Джексон, которая и бизнес построила, и преодолела проблемы в личной жизни.