Развод ради выигрыша или кара за жадность. История, которая учит быть нежадным

Дениз Росси в один прекрасный день выиграла в лотерею $1,3 млн. О своей удаче женщина предпочла скрыть даже от собственного мужа.

При этом она решила еще и развестись с ним в довольно кратчайшие сроки. Вторая половинка была, конечно, в шоке.

После развода женщина решила получить свой денежный приз. Но вышел парадокс. Да, выиграла она, но находясь замужем. Поэтому выигрыш считался совместно нажитым имуществом.

Бывший её муж, Томас Росси, узнав секрет Денизы, подал на нее суд и отсудил весь выигрыш.

Самой женщине осталось только отплатить налог и судебные издержки.